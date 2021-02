Festival, Fratelli d’Italia di Sanremo: «Venga presa in considerazione la possibilità di ospitare “gli angeli del Covid”»

Sanremo. I consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia di Sanremo Luca Lombardi e Federica Cozza intervengono sulla discussione intorno al Festival di Sanremo ma rilanciano sulla opportunità di farlo con “un

pubblico” formato da operatori sanitari, già immune, per l’avvenuta somministrazione del vaccino contro Covid-19.

«Da settimane – dichiarano Lombardi e Cozza – si discute sul destino del Festival di Sanremo e le tante ipotesi che si sono fatte; ora la Rai si è espressa sulla realizzazione del Festival e ha stilato un protocollo di sicurezza inviato al CTS ed in attesa di approvazione nei prossimi giorni. La città di Sanremo auspicava una scelta in tal senso ovviamente nel rispetto dei più rigidi protocolli di sicurezza, e a seguito di ciò ci auguriamo venga presa in considerazione la possibilità di ospitare nella platea del teatro Ariston un pubblico d’eccezione, “gli angeli del Covid”, il personale medico-sanitario quali i medici, gli infermieri e gli oss che come è noto sono tutti stati sottoposti a vaccinazione completa.

Anche autorevoli rappresentanti della medicina come l’infettivologo ligure Matteo Bassetti, e della politica come l’assessore regionale ligure al Turismo Gianni Berrino ed anche il sindaco di Sanremo, hanno sostenuto nei giorni scorsi la bontà di tale tesi che potrebbe consentire al festival di avere ugualmente un pubblico e al tempo stesso all’Italia di riconoscere, attraverso la propria manifestazione più famosa nel mondo, il grande valore umano e sociale che tutti gli operatori medico-sanitari hanno rappresentato e rappresentano nella lotta contro questo terribile virus lanciando al tempo stesso un forte segnale sulla necessità di aderire alla campagna vaccinazioni».