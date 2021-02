Festival di Sanremo, “Moreno il Biondo” degli Extraliscio negativo al covid

Sanremo. È risultato negativo il tampone molecolare (per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2) effettuato ieri, giovedì 18 febbraio, da Moreno Conficconi, in arte Moreno il Biondo, componente (insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara) della band “Extraliscio”, in gara al 71° Festival di Sanremo.

Lo comunica il suo ufficio stampa sulla scorta del referto medico. Prima di accedere alle prove al Teatro Ariston, come da richiesta del Festival di Sanremo, mercoledì 17 febbraio, Moreno Il Biondo è stato sottoposto ad un tampone antigenico (rapido) che è risultato positivo. Per questo motivo, come da protocollo sanitario, si sono resi necessari l’isolamento fiduciario e il tampone molecolare per tutti i componenti del gruppo.

Il risultato del tampone molecolare di Moreno Il Biondo arrivato oggi, venerdì 19 febbraio, sostituisce il risultato del tampone antigenico, determinando che si è trattato di un falso positivo.