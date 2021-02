Festival di Sanremo, anche Fedez e Francesca Michielin all’Ariston per il secondo giorno di prove

Sanremo. Nelle scorse ore Fedez e Francesca Michelin, in gara tra i Big al 71° Festival di Sanremo, hanno raggiunto la Città dei Fiori per prendere parte alla seconda giornata di prove della kermesse canora.

«Oggi primo giorno di prove in teatro», ha postato in una storia su Instagram il rapper insieme alla moglie Chiara Ferragni, visibilmente emozionato per l’importante appuntamento.

Questo pomeriggio, con tanto di pass Rai in bella mostra, l’annuncio social dell’arrivo all’Ariston insieme alla sua compagna di avventura, con cui presenterà il brano “Chiamami per nome”. La coppia è tra i favoriti dai bookmakers per la vittoria finale dell’edizione 70+1, ma i giochi sono ancora aperti.