Estensione delle concessioni demaniali marittime, l’incontro online di Cna Balneari Liguria

Cna Balneari Liguria organizza venerdì 12 febbraio alle 18 un incontro online sul tema “L’estensione della durata temporale delle concessioni demaniali marittime”.

Interverranno come ospiti gli eurodeputati Brando Benifei (Partito democratico), Marco Campomenosi (Lega) e Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), e l’assessore all’urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola che ricopre anche la carica di coordinatore nazionale al demanio in Conferenza delle Regioni.

In rappresentanza di Cna Balneari prenderanno parola il coordinatore nazionale Cristiano Tomei, la portavoce nazionale Sabina Cardinali, il portavoce regionale per la Liguria Alessandro Riccomini e la referente provinciale di Imperia Stefania Currà. I lavori saranno coordinati da Valentina Figoli referente di Cna Balneari Liguria.

«Esortiamo alla partecipazione e alla massima diffusione dell’iniziativa – afferma Tomei – . In un particolare momento di crisi per il settore è necessario tutelare, in ambito europeo, una norma nazionale per dare stabilità al comparto e rilanciare gli investimenti».

Link diretto all’evento: https://global.gotomeeting.com/join/904990861