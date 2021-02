Estate 2021, a Sanremo due nuove spiagge libere per gli amici a quattro zampe

Sanremo. Per la prossima stagione estiva, Sanremo avrà due nuove spiagge libere per gli amici a quattro zampe. Nelle ultime settimane si sono succeduti i sopralluoghi del consigliere Ethel Moreno con l’assessore competente Mauro Menozzi e il dirigente del settore, Fausto Galimberti, al fine di individuare delle spiagge libere idonee ad accogliere gli animali domestici a quattro zampe.

Le due aree individuate si trovano in zona La Brezza, inizio strada Tre Ponti, e nella zona di Bussana mare. «Ho pensato di promuovere quest’iniziativa – commenta Ethel Moreno – che ha trovato subito l’approvazione dell’assessore e dell’Amministrazione per rispondere ad un’esigenza, sempre più sentita, dei proprietari dei cani ed anche perché ritengo che sia importante, non solo per i cittadini ma anche per i turisti, avere la possibilità di accedere liberamente e gratuitamente alle spiagge con i propri cani.

La possibilità di portare al mare con sé i propri cani è importante per una città turistica balneare soprattutto dal momento che vivere con gli animali domestici è una tendenza in crescita nelle famiglie italiane. Ad oggi sono state individuate due spiagge idonee a tale progetto che mostra, ancora una volta, l’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale verso il benessere degli animali e la sua vocazione turistica balneare».