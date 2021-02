Escursionista scivola a Colle Melosa, il presidente della Provincia Abbo invita alla prudenza

Imperia. «Prudenza, prudenza e ancora prudenza: gli escursionisti usino la massima attenzione e non transitino lungo passaggi altamente pericolosi». Con queste parole il presidente della Provincia Domenico Abbo interviene a proposito dell’incidente avvenuto l’altra mattina sopra il Colle Melosa, che ha coinvolto un ciaspolatore nei pressi di Cima Marta.

«Le condizioni del terreno, invaso da neve e ghiaccio, sono proibitive in particolare nel tratto compreso tra la Caserma Grai e Porta Bertrand. Invito quindi gli escursionisti ad evitare assolutamente quel tracciato, che a prescindere dalla preparazione e dalle attrezzature di chi vi si avventura, può rivelarsi una vera e propria “trappola” – dice Domenico Abbo, che aggiunge – da parte nostra chiudiamo al traffico le strade della zona da metà novembre sino alla primavera, quando le condizioni consentono la riapertura.

Non possiamo però di certo impedire il transito pedonale, che tuttavia in certi casi, per i motivi sopra accennati, sconsigliamo fortemente»