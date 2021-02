Emergenza Covid, agenti assicurativi in prima linea: il punto con Morabito (Sna)

Sanremo. Il portavoce provinciale dello Sna (Sindacato nazionale agenti) Francesco Morabito, ospite dei nostri studi, affronta la problematica della categoria, sempre in prima linea durante l’emergenza Covid, anche nella prima fase e poi durante la seconda ondata, ma, secondo la sigla sindacale non sufficientemente tutelata, a cominciare da un Piano vaccinale che non la contempla tra quelle a rischio.