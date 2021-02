E’ un amico di Diano Marina il nuovo ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Diano Marina. Nato a Cuggiono in provincia di Milano, vive a Marcallo con Casone località di cui è stato anche sindaco, Massimo Garavaglia, laureato in Economia e commercio presso l’Università Bocconi e in Scienze politiche presso l’Università Statale di Milano, è il nuovo ministro del Turismo, ritornato con portafoglio. L’esponente leghista è, infatti, nella composizione del nuovo governo Draghi che si appresta a giurare.

Garavaglia è un amico di Diano Marina dove trascorre le vacanze. Lo ricorda Americo Pilati. «Per 30 anni -racconta Pilatipresidente regionale di Federalberghi – è stato ospite dell’Hotel Teresa da me gestito e nel tempo siamo diventati amici. Gli faccio le mie congratulazioni e un grosso in bocca al lupo per il lavoro che lo attende».

Anche il senatore di Laigueglia Paolo Ripamonti si è unito ai complimenti e all’augurio di buon lavoro a Garavaglia e al neo ministro leghista allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti frequentatore di San Bartolomeo al Mare.