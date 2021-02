Dramma nel Ponente ligure, 19enne si toglie la vita impiccandosi

Sanremo. Una ragazza di 19 anni si è tolta la vita, impiccandosi a un albero della campagna di famiglia, in un Comune costiero tra Taggia e Imperia. A trovare la giovane è stato il padre che ha allertato i soccorsi: per la giovane, però, non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso.

La 19enne lo scorso anno aveva perso il fidanzatino, che si era tolto la vita nello stesso modo. La giovane ha lasciato una lettera nella quale spiega i motivi del suo gesto. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.