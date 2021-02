Vallecrosia. Un automobilista francese di 58 anni è morto poco dopo essere stato colto da un malore, con ogni probabilità un infarto, mentre si trovava in via Colonnello Aprosio, a Vallecrosia. L’uomo, originario di Nizza, è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, è morto poco dopo.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, che si sono occupati anche di gestire il traffico veicolare, creando un senso unico alternato in pieno centro, per garantire sicurezza ai soccorritori.