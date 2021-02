Ospedaletti. «Scusate se oggi intervengo con questa mugugno, ma visto che la spazzatura la paghiamo tutti, sarei felice se qualcuno che conosce o ha visto chi ha fatto questo gli spiegasse che ci sono delle regole e non ci si comporta in questo modo». A scrivere su Facebook lo sfogo contro gli incivili che hanno gettato diverse tipologie di rifiuti in strada, è il vicesindaco di Ospedaletti, Anna Maria Bregliano.

«Ribadisco – aggiunge – che basta mettersi d’accordo con il centro e gli spazzini porteranno via quanto richiesto nei giorni stabiliti (giovedì). Personalmente lascerei quella roba a marcire lì dove l’hanno messa per qualche settimana. Comportarsi civilmente è un dovere di tutti. Per portare via gli ingombranti (non un traslocollit) basta telefonare al numero 331 6493402 e mettersi d’accordo».

E ancora: «La ditta che ha l’appalto non è una ditta di traslochi ed inoltre la spazzatura la paghiamo tutti ed è giusto stare alle regole. Invito chi dovesse notare un accumulatore seriale di ‘rumenta’ di chiamare i vigili urbani e farli intervenire. Saranno ben contenti di “beccarlo” facendo pagare una bella e salata multa. Insegnamo ad essere civili ai nostri concittadini maleducati ed incivili (vigili urbani: 329 2506194). Senz’altro saranno messe delle telecamere, comunque in centro sarebbe bene che ogni cittadino facesse il suo dovere e far intervenire i vigili prendendo sul fatto questi incivili Non è possibile che in pieno pomeriggio di ieri nessuno abbia visto».