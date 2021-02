Diano Marina, coppia di giovani investita sulle strisce da un autocarro in zona Sant’Anna

Diano Marina. Una coppia, ragazza e ragazzo di di 23 e 25 anni anni è stata investita da un autocarro nella mattinata di oggi a Diano Marina in zona Sant’Anna, ai piedi di capo Berta mentre attraversava l’Aurelia sulle strisce pedonali. I due giovani che sono stati centrati dallo specchietto retrovisore del mezzo hanno riportato, per fortuna, solo lievi escoriazioni.

Ad investire la coppia è stato un 54enne che stava transitando da Imperia in direzione Diano Marina. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Città degli aranci coordinati dal comandante Franco Mistretta e un’autoambulanza della Croce d’Oro di Cervo che ha trasportato i giovani pedoni, in codice verde, al Pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo per accertamenti.