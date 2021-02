Dalla Regione via libera alle convenzioni alberghi-ristoranti

Imperia. La Regione Liguria ha confermato la possibilità per gli alberghi di convenzionarsi con ristoranti della zona per fornire ai soli ospiti la cena, sempre nel rispetto delle esigenze sanitarie, esattamente come avviene per gli uffici che si convenzionano per avere la mensa aziendale. Una richiesta in tal senso era stata avanzata dalla

Confcommercio della provincia di Imperia, in quanto ritenuta una questione di grande interesse, soprattutto in vista del Festival di Sanremo.

La Regione ha spiegato che l’ordinanza n.73 del 25/10/2020 e relative Faq susseguenti al Dpcm del 24/10/2020, con il quale vennero chiusi i pubblici esercizi dopo le 18, consentiva alle strutture ricettive, anche attraverso apposite convenzioni con ristoranti ubicati anche al di fuori della struttura stessa, il servizio di ristorazione, solo ed esclusivamente per i clienti delle strutture, senza limite di orario.

La Confcommercio della provincia di Imperia ringrazia Regione Liguria per la comprensione delle esigenze delle imprese e la lungimiranza nell’adozione, già da tempo, di una soluzione semplice, sicura ed efficace.