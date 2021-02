Ventimiglia. «Abbiamo messo in campo numerosi interventi, ma i cittadini di Ventimiglia devono sapere che la tempesta Alex ha di fatto annullato un anno di amministrazione, causando 45 milioni di danni alle opere pubbliche a cui, piano piano, stiamo cercando di provvedere. Nel giro di poche settimane la città l’abbiamo rimessa in piedi, ma ancora non è tutto a posto». A dirlo è il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che fa il punto sugli interventi realizzati, quelli in corso di realizzazione e quelli in programma.

Covid-19 e alluvione. La città di confine è stata duramente colpita negli ultimi mesi: oltre all’emergenza sanitaria, condivisa con tutto il mondo, Ventimiglia ha dovuto fare i conti con i danni causati dalla tempesta Alex e l’esondazione del fiume Roja, che ha allagato il centro cittadino. L’amministrazione si è attivata fin da subito, dedicandosi inizialmente alla pulizia delle strade, per togliere le tonnellate di fango che le rendevano non percorribili. E poi ancora i servizi di luce e gas, che per alcuni giorni sono mancati nelle case di molti ventimigliesi. E il bypass dell’acquedotto, tranciato di netto dalla piena del Roja insieme con la passerella Squarciafichi.

«Per i soli costi di discarica – dichiara Scullino – Il Comune ha speso 250mila euro». A tanto ammontano le spese per buttare via tutto il materiale alluvionato portato in ventidue punti di raccolta dai cittadini: alimenti, mobili, elettrodomestici, vetture e quintali di fango.

Per gli interventi di somma urgenza, come pulizia di strade, tombini, caditoie, ripristino di illuminazione, acquedotto e fognature, il Comune ha speso 2milioni e 700 mila euro: dallo Stato, al momento, ne sono arrivati 420mila, utilizzati per la messa in sicurezza di corso Toscanini.

Ma i lavori da affrontare sono anche altri. Come, ad esempio, la ristrutturazione del teatro comunale. Da un sopralluogo compiuto nei giorni scorsi dal vicesindaco Simone Bertolucci insieme con l’ingegnere Marco Risso è emerso che sono necessari interventi per circa 560mila euro: «Bisogna scoperchiare il tetto e cambiare le capriate in legno danneggiate dalle forti piogge – afferma il sindaco – E poi rifare impianto elettrico, aria condizionata, intervenire nei locali tecnici che si sono riempiti di fango». L’intervento verrà effettuato nei mesi estivi.

«La scorsa estate, nonostante il covid – aggiunge Scullino – Abbiamo fatto una grande programmazione di interventi, come la riqualificazione del piazzale di Ponte San Ludovico, porta d’Italia, e la messa in sicurezza del piazzale di Grimaldi che da sei anni era transennato». E non è tutto: a bilancio ci sono circa 450mila euro per la messa in sicurezza di corso Montecarlo, il rifacimento dell’impianto di illuminazione da Latte alla galleria del Poggio di corso Francia, la progettazione e la messa in sicurezza di strada alle Ville per 1milione e 200mila euro: un intervento importante che prevede la regimentazione delle acque. E ancora: un ampio parcheggio a San Lorenzo e l’allargamento di alcune curve che portano a San Bernardo. Altri 500mila euro serviranno per via Due Camini, chiusa per una frana.