Taggia. Qualche mancia in un bar, qualche bottiglia in un altro, come dei vestiti da bambini e non si sa bene cosa dalle giostre del lungomare. Da una settimana a questa parte sembra che il centro di Arma sia diventato il parco divertimenti di qualche ladro balordo.

Gli inquirenti – l’indagine è in mano ai carabinieri – avrebbero già raccolto diversi informazioni sulla sua identità e sarebbero sulle sue tracce: quelle di un singolo individuo forse anche un po’ disturbato mentalmente, anche perché la disorganizzazione e la “qualità” dei colpi messi a segno non farebbero pensare ad un gruppo preparato, ovvero ad una “batteria” di ladri professionisti.

di 11 Galleria fotografica Furti con spaccata ad Arma di Taggia e Bussana, indagano i carabinieri









Partendo in ordine temporale, il solito ignoto, la notte di lunedì scorso 25 gennaio, sarebbe entrato sfondando una porta a vetri con un portaombrelli (ferendosi) nel bar Ariston di fronte alle vecchia stazione ferroviaria. Lo stesso avrebbe fatto la notte successiva, passando da un altra entrata. In questo caso il bottino sarebbe quasi nullo, forse qualche spicciolo e mezza bottiglia di alcolici.

Nei giorni dopo avrebbe anche colpito dal “Pepito” e dai giochi per bambini sul lungomare. La notte brava del delinquente è stata però quella appena trascorsa. Con lo stesso modus operandi (quello della spaccata) ha messo a segno 5 colpi in altrettante attività commerciali tra Arma e Bussana: un bar sulla ciclabile al confine con il territorio comunale matuziano, i bagni con annesso ristorante il “Piccolo Lido” ed un negozio di articoli per bambini in via Queirolo, il “Green Bar” e il “Muretto”. Risultato sempre lo stesso, verti rotti per terra e più danno da riparare per le attività che refurtiva da recriminare.