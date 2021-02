Da Sasso a Seborga, escursione ad anello fra natura e storia

Bordighera. Giovedì 11 febbraio prenderà il via un’escursione da Sasso a Seborga, il principato indipendente.

«Dalla frazione Sasso di Bordighera, un antico borgo fortificato, siamo a 219 m. sul livello del mare, raggiungiamo Seborga. Seborga oltre ad essere molto bella, è famosa perché all’inizio degli anni ’60 ha cercato di farsi riconoscere come principato indipendente. Questo territorio indipendente era dei monaci di Lerins, aveva anche una sua moneta il “Luigino”, quando passò ai Savoia pare che non ci fu alcuna ratifica e così, secondo alcuni, può ancora dichiararsi un principato indipendente. Nel 1996 hanno riaffermato ufficialmente la loro indipendenza, tuttavia la Corte Costituzionale Italiana nel 2008 dichiarò l’inammissibilità della questione.

Per arrivarci attraverseremo campagne coltivate e non dove si evince chiaramente il clima mite per alcuni tipi di piante e di fiori, la macchia mediterranea più vera. Il paese era chiuso da quattro porte e all’interno oltre alla chiesa parrocchiale nella piazza principale c’è il palazzo dei monaci dove c’era la zecca. Un’escursione ad anello fra natura e storia su mulattiera, sentieri e pezzi di strada asfaltata» – dicono gli organizzatori.

Scheda tecnica

Dislivello 300 m. circa

Tempo di percorrenza A/R 4,30 ore + le soste

Lunghezza 12 km

Difficolta T – Turistica, adatto a tutti

Dati logistici

Ritrovo all’uscita dell’autostrada di Bordighera ore 10.30 oppure a San Lorenzo al mare piazzetta lato semaforo ore 9.30.

Info & prenotazioni

Marina Caramellino 337 1066940

Guida Ambientale Escursionistica iscritta AIGAE

Equipaggiamento

«Per l’escursione è consigliabile dotarsi di scarponcini alti con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, k-way, una borraccia d’acqua e i bastoncini sia per la salita che la discesa. Dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento» – sottolineano gli organizzatori.