Da Imperia al Pizzo d’Evigno, escursione sulla vetta più alta del Golfo Dianese

Imperia. Venerdì 5 febbraio prende il via un’escursione sul Pizzo d’Evigno o Monte Torre, che è la vetta più alta del Golfo Dianese, sulla sua cima si dice che vi fosse una torre d’avvistamento.

Questo monte è zona di protezione speciale della regione Liguria, soprattutto per la presenza di moltissime specie di orchidee, per il passaggio dei Bianconi, per la presenza estiva del Succiacapre ed è territorio di riproduzione dell’Averla piccola tutti migratori che svernano in Africa.

«Iniziamo con una lunga strada sterrata, a volte in discesa allungando così la nostra ascesa sulla vetta. La salita all’inizio è facile e sempre più panoramica ma poi diventa molto ripida, giunti in cima il mondo è ai nostri piedi. Non sai più dove voltarti, la catena delle Alpi Liguri, i golfi sul mare, i borghi sparsi, l’Appennino e la Corsica e godiamoci tutto questo perché dopo una breve discesa risaliamo sul Pizzo Montin dove ci fermeremo per il pranzo al sacco, con gli occhi pieni pieni di meraviglia. Lungo tutto il percorso sono ben visibili le caselle dei pastori a testimonianza di un’antica presenza umana, sul versante nord c’erano alcune neviere purtroppo ormai distrutte» – dicono gli organizzatori.

Scheda tecnica

Dislivello 650 m. circa

Tempo di percorrenza A/R 5 ore più soste

Lunghezza 11 km

Difficoltà: E – adatto a chi sa affrontare salite e discese a tratti ripide

Dati logistici

Ritrovo a Imperia parcheggio dell’Agnesi alle 9.

Info & Prenotazioni

Marina Caramellino 337 1066940

Guida Ambientale Escursionistica iscritta AIGAE

Equipaggiamento

Per l’escursione è consigliabile dotarsi di scarponcini alti con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, k-way, una borraccia d’acqua e i bastoncini sia per la salita che la discesa. Dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.