Sanremo. La bottega dei sapori liguro-campani di corso Mazzini 12, “Da.Fra”, è pronta ad ampliare la sua offerta gastronomica con una serie di novità culinarie. Si parte dall’arrosto e polli arrosto nostrani, rigorosamente senza antibiotici e serviti con le patate al forno del territorio. Un pacchetto take away – come va di moda adesso – che si può ritirare a tutte le ore in negozio o riceverlo comodamente a domicilio, così come tutti i prodotti dell’alimentari condotto dal giovane Francesco Iavarone.

New entry assoluta i prodotti caseari. Dal catalogo si possono scegliere diversi tipi di formaggi Dop come il Taleggio, il Branzi a latte crudo, Branzi gran riserva, Caprella ai tre latti e l’irresistibile Gorgonzola Dop al cucchiaio. Ai freschi si accompagnano, inseparabili, gli stagionati bergamaschi dell’alta Val Brembana. Se si parla di formaggi, poi, inevitabile ricordare che Da.Fra arrivano costantemente le migliori mozzarelle di Bufala Campana che si possono trovare nella zona.

Passando ai dolci, Da.Fra offre la possibilità ai propri clienti di prepararsi una colazione da re o regine. La scelta principale ricade tra i cannoli siciliani farciti sul momento o sull’ultimo ritrovato disponibile solo da Francesco: delle brioche prodotte in un piccolo paesino della Sicilia che fornisce pochi e selezionati negozi della Penisola di cornetti freschi, confezionati sotto vuoto. Per chi vuole portarsi avanti, sono già disponibili in negozio anche le colombe pasquali Albertengo.

Queste e tante altre sono le occasioni culinarie che stanno affermando Da.Fra come il punto di riferimento della parte a Levante della città dei fiori, per chi preferisce il contatto diretto e la qualità, allo standard della grande distribuzione. Scegliere Da.Fra, inoltre, vuol dire sostenere un negozio “sotto casa”, aiutare i piccoli imprenditori e favorire l’economia del territorio.

Alimentari Da.Fra

Corso Mazzini, 12

Per contattare Francesco chiama al 327-3494373