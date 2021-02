Da Bordighera ai villaggi della Moldavia, arrivati a destinazione gli aiuti per i bambini poveri

Bordighera. Sono arrivati a destinazione i giocattoli e i generi alimentari donati ai bambini e alle famiglie che versano in enorme stato di difficoltà in Moldavia, presso i villaggi di Leordaia Cimislia e Mihaolovca. La spedizione, partita due settimane fa, ha regalato un momento di gioia a tutti i piccolini, che si sono abbandonati ad un caloroso sorriso vedendosi recapitare ben tre giocattoli a testa, oltre che complessivamente 2000 mascherine e svariati pacchi alimentari.

“Tempo fa – commenta Flavio Gorni – chiesi alla nostra amica Gaia come fosse la situazione in Moldova durante la crisi Covid. Lei rispose che per i Moldavi era la normalità: da sempre, ogni anno, associazioni e amici del territorio si adoperano per dare quel piccolo aiuto durante il Natale. E quest’anno un bellissimo gesto è partito da più persone e associazioni. Un meritato grazie alle mamme e bambini della seconda Maria Primina di Borghetto, alla Presidenza Internazionale dell’Università della Pace della Svizzera Italiana con il grande cuore della Maestra Colomba Tirari, a Kaki Tree for Peace, a BordiEventi con Axel Vignotto e Marzia Baldassarre, ed un grazie immenso a Claudia di Isa Onlus per il grande progetto da lei realizzato che ha contribuito a procurare generi alimentari e mascherine. Ognuno nel suo piccolo ha collaborato, nella speranza che giochi e generi alimentari potessero arrivare a destinazione celermente in diversi villaggi dove la situazione è ben più grave della nostra. Ma l’anima di questo piccolo progetto, sono stati Gaia e Vladi, ragazzi che vivono in Moldova e si sono prodigati con non poche difficolta a consegnare, famiglia per famiglia, ogni piccolo dono, mascherine e generi alimentari. Un grazie immenso a loro, perché negli anni hanno sempre dedicato una parte della loro vita per il bene del prossimo.

Ho piacere di condividere con voi di seguito il messaggio di Gaia e alcune foto, come simbolo che si può e si deve sempre fare qualcosa per chi ha più bisogno di noi, anche in momenti difficili come quelli odierni.”