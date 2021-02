Cuneo-Ventimiglia-Nizza, addio al casello 08 di Tenda: abbattuto dalle ferrovie francesi

Tenda. La ferrovia internazionale Cuneo-Ventimiglia-Nizza, in lizza per ricevere il premio “Luogo del Cuore” del Fai, ha perso oggi un tassello storico: le ferrovie francesi hanno infatti abbattuto il casello 08 di Tenda, uno tra gli elementi caratteristici della “Ferrovia delle Meraviglie”.

L’edificio era in buono stato di conservazione, ma questo non è bastato per salvarlo dalla demolizione.

[Foto Joseph De Angelis]