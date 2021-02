Credito di imposta per gli investimenti in agricoltura: il webinar con Cia Liguria, Piemonte e Lombardia

Genova. Il credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura al centro dell’iniziativa promossa da Cia Agricoltori Italiani in collaborazione con le sedi regionali di Cia in Liguria, Piemonte e Lombardia.

Sono numerose le aziende agricole in Liguria che possono accedere agli incentivi e alle misure previste dalle disposizioni su credito imposta e legge Sabatini, in particolare per ammodernare il parco macchine, per l’innovazione tecnologica e strumentale.

È un’importantissima opportunità – dichiara Massimiliano Pirrello, Responsabile Fiscale della provincia di Imperia, che permetterebbe alle aziende di ottenere un credito di imposta senza la necessità di click day o preventivi da presentare.

Appuntamento giovedì 18 febbraio alle 14.30. Interventi di Massimo Bagnoli, responsabile nazionale Ufficio Fiscale Cia, Alessandro Ferraresi, area manager OM.EN Srl, Mario Cappellini, responsabile nazionale Ufficio Credito Cia.

Modera: Giovanni Cardone, direttore Cia Piemonte. Si potranno effettuare domande, da mandare anche durante la diretta, a m.pirrello@cia.it. Per collegarsi scarica l’immagine allegata con tutti i dettagli.