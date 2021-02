Covid, seconda misura liquidità Ics per associazioni e società sportive dilettantistiche

Genova. E’ in arrivo la seconda misura “Mutui Liquidità” che consentirà alle Associazioni Sportive e alle Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti per far fronte alle esigenze straordinarie dovute al Covid-19.

Da venerdì 5 febbraio le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla sezione parallela del CIP e regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, potranno registrarsi sull’apposito portale dedicato, accessibile dal sito internet dell’Istituto per il Credito Sportivo, e successivamente si potrà procedere con la compilazione della richiesta scaricando i documenti necessari direttamente online.