Covid, Protezione civile di Bordighera: «Al via un servizio gratuito di accompagnamento ai laboratori di vaccinazione»

Bordighera. La Protezione civile di Bordighera mette a disposizione dei cittadini del territorio comunale non automuniti un servizio gratuito di accompagnamento ai laboratori di vaccinazione al Covid-19.

«Un’iniziativa per permettere e agevolare le vaccinazioni dei cittadini. Quando vi arriverà l’appuntamento dall’Asl1 per il vaccino basterà chiamare il 3927979933. Conserveremo il vostro appuntamento per la seconda dose del vaccino» – spiega la Protezione civile di Bordighera.