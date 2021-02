Corso online per allenatori 1° livello Coni calcio da sala, iscrizioni aperte fino a venerdì 5 febbraio

Genova. La Federazione Italiana Football Sala comunica che le iscrizioni al corso allenatori Coni 1° livello calcio da sala sono ancora aperte e chiuderanno venerdì 5 febbraio alle 18.

Il corso si terrà in modalità online a partire da lunedì 8 febbraio ed è suddiviso in otto lezioni da 2 ore ciascuna, per un totale di 16 ore. Alla fine del corso, ci sarà un esame scritto che permetterà di conseguire la certificazione CONI di 1° livello di allenatore Calcio da Sala.

Non è un corso che abilita ad attività della FIGC, ma abilita per il settore giovanile, attività promozionale e regionale FIFS maschile e femminile.