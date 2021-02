Corsi di formazione gratuiti per imprese e lavoratori: un progetto di Confcommercio Imperia e Regione Liguria

Imperia. A seguito di un progetto della Regione Liguria, che è stato sviluppato dalla Confcommercio della provincia di Imperia, verranno realizzati dei corsi di formazione gratuiti, a cui potranno partecipare gli imprenditori (titolari, soci, liberi professionisti) e i dipendenti (in forza o in cassa integrazione causa Covid-19).

Tutti i beneficiari potranno scegliere diversi corsi gratuiti di loro interesse da un ampio catalogo. A mero titolo esemplificativo: accoglienza al cliente in epoca covid, come ripensare all’accoglienza del cliente nell’epoca delle mascherine e del distanziamento; web marketing base e avanzato; nuove modalità di vendita per negozi di vicinato; Star e re-stat di impresa: supporto mirato alla definizione/ridefinizione dell’idea di business; gestione delle situazioni di crisi; lo scenario competitivo.

Tutti i percorsi formativi vogliono essere un’occasione per avere strumenti ulteriori per la ripartenza delle aziende in epoca post-covid. Gli uffici della Confcommercio delle diverse sedi della Provincia sono a disposizione degli interessati per il catalogo completo dei corsi e per permettere l’iscrizione.

Per informazioni formazione@confcommercio.im.it