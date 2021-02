Corri dove vuoi con #Run4OttoMarzo, evento “podistico virtuale” a sostegno delle associate NOI4YOU

Bordighera. Dal 4 all’8 marzo va in scena #Run4OttoMarzo il nuovo evento “podistico virtuale” a sostegno delle associate NOI4YOU, sportello di ascolto e aiuto contro la violenza con sede nella Città delle Palme. L’idea nasce da una nuova volontaria dell’Associazione, Sarah Giomi, , atleta e psicologa dell’associazione ed è prodotto dal brand “iovadodicorsa”.

COME NASCE #RUN4OTTOMARZO?

Sarah Giomi si è trasferita a settembre a Sanremo e si è messa subito in contatto con l’Associazione NOI4YOU per poter essere attiva all’interno della stessa. Spiega Sarah «In anni recenti abbiamo organizzato corse podistiche, la creazione di questa gara virtuale è derivata dalla necessità di fare della difficoltà di questo periodo, virtù. Riteniamo questa proposta un’ottima chance per far conoscere l’associazione a una platea ancora più ampia e diffusa e continuare il lungo percorso legato alla nostra missione. Siamo più che mai felici che diverse realtà locali e non solo abbiano aderito a sostegno della nostra corsa di 4 km».

LA GARA

4 km da percorrere di corsa o a piedi ovunque ci si trovi tra il 4 e l’8 marzo, giorno che celebra la festa delle donne.

PER PARTECIPARE

E’ già possibile iscriversi a #Run4OttoMarzo nella sezione eventi del sito www.iovedodicorsa.com , si potrà scegliere tra l’opzione a pagamento per ricevere il gadget ufficiale dell’evento e sostenere la raccolta fondi per l’associazione o l’opzione gratuita, dove si invita a effettuare una donazione a favore dell’associazione.

QUANDO SI CORRE?

Si potrà correre dalle ore 00.00 di giovedì 4 fino alle 24 di lunedì 8 marzo.

COSA SI VINCE?

Ci saranno 2 classifiche, una generale e una classifica locals limitata a tutti i partecipanti Liguri. Le prime 3 donne e i primi 3 uomini di ogni classifica riceveranno i premi messi in palio

dagli sponsor. Non potranno esserci i medesimi vincitori per le due classifiche.

IN 5 PUNTI COME PRENDERE PARTE A #RUN4OTTOMARZO

1) iscriviti nella sezione eventi del sito www.iovedodicorsa.com e ricevi il tuo pettorale

personalizzato

2) stampa e indossa il tuo pettorale

3) indossa un indumento giallo, il colore ufficiale dell’associazione

4) condividi nella pagina Facebook dell’associazione Noi4You la foto che attesta la tua

corsa con il tempo di percorrenza e aggiungi l’hashtag ufficiale #run4ottomarzo

5) partecipa alla classifica generale e “locals” per ricevere il tuo diploma di partecipazione