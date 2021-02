Corpo sui binari, sospeso traffico ferroviario tra Nizza e Monaco

Ventimiglia. La circolazione ferroviaria è interrotta dalle 17,25 tra Nizza e Monaco per il rinvenimento di un cadavere sui binari nei pressi di Villefranche sur Mer. A darne l’annuncio, in tempo reale, è la compagnia ferroviaria francese SNCF che indica le 19,30 come orario stimato di ripristino della linea.

La circolazione è interrotta sull’asse Nizza – Grasse (e viceversa) e su quello Ventimiglia – Beaulieu sur Mer (e viceversa).

La compagnia ferroviaria ha predisposto bus sostitutivi per i passeggeri.