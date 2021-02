Coronavirus, primo positivo tra i Big del Festival di Sanremo: è Moreno Conficconi degli Extraliscio

Sanremo. Prima persona positiva al Covid-19 tra i Big del 71° Festival di Sanremo. Si tratta di Moreno “Il Biondo” Conficconi, membro del gruppo Extraliscio in gara alla kermesse canora con Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, con il brano “Bianca luce nera“.

L’artista è risultato positivo al tampone questo pomeriggio, durante i controlli effettuati prima di accedere al teatro Ariston per la seconda giornata di prove.

La band si trova ora in quarantena in attesa di essere sottoposta a tampone molecolare ed è stato avviato il tracciamento per individuare i contatti avuti dal gruppo.