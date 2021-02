Coronavirus, Poste Italiane consegna a Sanremo i vaccini Moderna

Imperia. Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna del vaccino Moderna in Liguria.

Mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, sono partiti questa notte dall’Istituto Superiore di Sanità di Roma verso Stelmilit, in Via Parma 34 a Chiavari.

Una volta presi in carico, i vaccini Moderna hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie al personale Sda, per raggiungere le loro destinazioni finali presso ospedali/A.S.L. di Sestri Levante, Sarzana, Genova (Ospedale Villa Scassi), Savona (Ospedale San Paolo) e Sanremo.