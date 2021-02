Coronavirus, in Liguria arrivate 6300 dosi di vaccino AstraZeneca: 5000 all’Asl1

Genova. È stata regolarmente effettuata oggi, come previsto, la consegna in Liguria di 63 scatole di vaccino AstraZeneca contenenti 6.300 dosi così distribuite:

• Asl1, ospedale Sanremo: 50 scatole contenenti 5.000 dosi

• Asl2, ospedale Savona: 2 scatole contenenti 200 dosi

• Asl3, ospedale Villa Scassi: 7 scatole contenenti 700 dosi

• Asl4, ospedale Sestri Levante: 2 scatole contenenti 200 dosi

• Asl5, ospedale Sarzana: 2 scatole contenenti 200 dosi

In considerazione dell’elevata circolazione del virus Sars-CoV-2 sul territorio francese, in particolare nell’area della Costa Azzurra e considerato l’aumento significativo dei casi registrati nell’imperiese, Asl 1 riceverà un quantitativo maggiore di vaccino AstraZeneca per mettere in sicurezza i lavoratori transfrontalieri residenti in provincia di Imperia.

I transfrontalieri under 55 saranno vaccinati con vaccino AstraZeneca mentre gli over 55 verranno vaccinati con vaccino Pfizer e/o Moderna, secondo le modalità organizzative definite dalla Asl di competenza.