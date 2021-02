Coronavirus, chiusa una scuola a Taggia. Didattica a distanza al Vieusseux di Imperia

Imperia. É stata chiusa la scuola d’infanzia Regina Margherita di Taggia in quanto le ultime due sezioni del plesso scolastico non ancora coinvolte da provvedimento sono state messe in quarantena.

Gli studenti resteranno a casa fino al 26 febbraio, mentre i docenti e il personale fino al 22 febbraio con tampone in programma la decima giornata.

Inoltre, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, la direzione del liceo Vieusseux di Imperia ha deciso che gli studenti del triennio seguiranno le lezioni esclusivamente in Didattica a distanza, seguendo sempre l’orario stabilito.

A frequentare le lezioni in presenza saranno solo le classi prime e seconde. Una decisione presa «per ragioni organizzative e prudenziali», si legge nella nota pubblicata dall’istituto.