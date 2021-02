Coronavirus, boom di contagi in Asl1 Imperiese: 101 positivi

Genova. Sono 489 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.865 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.932 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore.

Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata:

– Imperia (Asl 1): 101

– Savona (Asl 2): 106

– Genova: 201, di cui:

Asl 3: 181

Asl 4: 20

– La Spezia (Asl 5): 81.

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

In provincia di Imperia sono 1010 i casi, 129 gli ospedalizzati, di cui 9 in terapia intensiva, e 2069 le persone in sorveglianza attiva.

4 FEBBRAIO 2021

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 834.270 4.865 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 49.829 2.932 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 70.777 489 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.515 158

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.092 LA SPEZIA 822 IMPERIA 1.010 GENOVA 2.322 Residenti fuori Regione/Estero 115 altro/in fase di verifica 154 TOTALE 5.515

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 691 64 -14 ASL1 129 9 12 ASL2 90 8 -4 San Martino 153 23 -9 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 53 1 -6 Ospedale Gaslini 6 1 0 ASL3 globale 75 7 -3 ASL 3 Villa Scassi 75 7 -3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 43 9 0 ASL4 Sestri Levante 43 9 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 142 6 -4 ASL5 Sarzana 136 5 -4 ASL5 Spezia 6 1 0

Isolamento domiciliare 3.712 -22 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 61.854 321 Deceduti* 3.408 10

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 18/12/2020 M 85 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 2 20/12/2020 M 70 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 3 22/12/2020 F 83 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 4 02/02/2021 M 48 ASL 5 – Ospedale Sarzana 5 02/02/2021 F 82 San Martino 6 03/02/2021 M 72 ASL 3 – Villa Scassi 7 03/02/2021 F 88 ASL 3 – Villa Scassi 8 03/02/2021 M 90 San Martino 9 03/02/2021 F 80 San Martino 10 03/02/2021 M 86 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.069 ASL 2 892 ASL 3 1.157 ASL 4 275 ASL 5 891 Liguria 5.284

Dati vaccinazioni 4 febbraio 2021 – aggiornamento delle ore 16.00



79.240 Consegnati (fonte governativa) 68.752 somministrati 87% percentuale vaccini somministrati su consegnati