Controlli antiassembramento, blitz interforze alla Foce di Imperia

Imperia. Blitz interforze alla Foce di ImperiaPorto Maurizio e momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi: pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani hanno controllato il distanziamento tra gli avventori dei locali che si affacciano sul borgo dei pescatori che di recente è tornato ad essere frequentato dai giovani del capoluogo amanti della movida.

A quell’ora, infatti, molti clienti erano in coda per ritirare l’aperitivo per poi consumarlo sui muretti. Forse a causa di una segnalazione sono scattati i controlli.

Una donna è stata accompagnata in caserma dai carabinieri per essersi rifiutata di mostrare loro i documenti e per questo è stata denunciata.