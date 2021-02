Consiglio comunale a Sanremo, i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza pubblica (in modalità telematica), in via d’urgenza, per il giorno martedì 16 febbraio 2021, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24.

ORDINE DEL GIORNO

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini de giorno

2) approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 67 al n.81 del 21.12.2020 e dal n.82 al n.93 del 28.12.2020

3) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – sportello unico attività produttive (edilizia) progetto di ampliamento delle strutture esistenti consistenti in nuova realizzazione di locali ad usodeposito, locale di primo soccorso e cabine a carattere stagionale e di facile rimozione nella spiaggia denominata Foce Levante deroga al vincolo cimiteriale rif. pratica n. 153/2019-suap (immediatamente eseguibile) prop. n. 138/2020

4) settore segretario generale – servizio tributi adozione del piano finanziario tari 2020 (immediatamente eseguibile) prop. n. 9/2021

5) settore segretario generale – servizio tributi istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate disciplina provvisoria. (immediatamente eseguibile) prop. n. 2/2021