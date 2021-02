Conferenza Territoriale Fiv, Domenico Guidotti confermato presidente

Genova. Due giorni intensi e produttivi per la prima riunione della nuova Conferenza Territoriale, l’organismo che riunisce i 15 presidenti dei Comitati di Zona della Federvela, tra prime nomine e conferme. La prima parte della riunione si è tenuta al Foro Italico a Roma, nella Sala Giunta del CONI, introdotta dagli interventi del presidente federale Francesco Ettorre e del suo vice Giuseppe D’Amico, il quale ha anche la responsabilità del coordinamento territoriale.

Proprio l’importanza decisiva del territorio per le attività e la politica sportiva della vela, sono state al centro del dibattito, che ha visto tra l’altro l’intervento del direttore tecnico giovanile FIV Alessandra Sensini, ed è stato arricchito da un appassionato saluto del presidente del CONI Giovanni Malagò.

Alla riunione hanno partecipato tutti i 15 presidenti di Zona: Maurizio Buscemi della I Zona (Liguria), Andrea Leonardi II Zona (Toscana), Corrado Fara III Zona (Sardegna), Carlo Cacioppo IV Zona (Lazio), Francesco Lo Schiavo V Zona (Campania), Valentina Colella VI Zona (Calabria e Basilicata), Francesco Zappulla VII Zona (Sicilia), VIII Zona (Puglia), Domenico Guidotti IX Zona (Abbruzzo e Molise), Vincenzo Graciotti X Zona (Marche), Manlio De Boni XI Zona (Emilia Romagna), Francesco Pappagallo XII Zona (Veneto), Adriano Filippi XIII Zona (Friuli Venezia Giulia), Rodolfo Bergamaschi XIV Zona (Trentino Alto Adige e Lago di Garda), e Davide Ponti XV Zona (Lombardia e Piemonte).

Il presidente Ettorre ha illustrato le innovazioni previste dalla nuova governance della Federvela, le Commissioni e i Gruppi di lavoro. Il DTG Sensini ha fatto il punto sulle attività tecniche territoriali e i ruoli dei direttori sportivi zonali per lo sviluppo dell’attività giovanile. Varato anche il nuovo sistema di reportistica della Conferenza Territoriale, che metterà in rete le risultanze di ogni sua riunione in modo da garantire la massima condivisione.

La riunione è proseguita con le analisi delle Normative e la presentazione del nuovo progetto “Vela nella scuola”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), che vedrà la luce nei prossimi mesi coinvolgendo circa 60 istituti scolastici in tutta Italia, e che si somma allo storico programma Velascuola ulteriormente aggiornato.

La riunione si è chiusa con l’elezione del presidente della Conferenza Territoriale, carica alla quale è stato confermato Domenico Guidotti (IX Zona, Abruzzo e Molise) che l’ha già ricoperta nel precedente quadriennio.