Casa di riposo Imperia, Ferruccio Sansa: «Le mille e una nomina della giunta Toti»

Genova. «Ecco una nuova puntata delle nomine della Giunta Toti: la settimana scorsa è arrivata quella di un membro dell’Azienda pubblica di servizi alla persona casa di riposo e pensionato di Imperia. Il nome proposto direttamente da Giovanni Toti è stato Antonio Bonjean». Lo scrive sulla propria pagina Facebook, il consigliere regionale di minoranza Ferruccio Sansa, in una sorta di rubrica chiamata “Le mille e una nomina della giunta Toti”.

Aggiunge Sansa: «Già amministratore della coop. il Faggio, di cui era consulente negli stessi anni anche Marco Scajola (oggi assessore all’Urbanistica di Toti), Bonjean da molti anni è attivo nel mondo politico: prima socialista, poi renziano. Fu anche imputato nel 2017 in un processo per falso in atto pubblico e truffa per l’erogazione di contributi pubblici; processo conclusosi con la prescrizione».