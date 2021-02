Casa di riposo di Imperia a rischio “chiusura”, Uil Fpl Ponente Ligure: «Si convochi urgentemente un tavolo»

Imperia. «Abbiamo appreso dal presidente della Cooperativa Il Faggio della drammatica situazione economica che si protrae ormai già da troppo tempo tra la Cooperativa stessa e la Struttura Asp Casa di Riposo e Pensionato Imperia. Come organizzazione sindacale siamo preoccupati di quanto divulgato dai giornali in data odierna sia per una stabilità della Cooperativa stessa che per le ripercussioni che tali situazioni potrebbero avere su tutti i lavoratori del Faggio e nello specifico verso tutti quei soci/lavoratori che ormai da troppo tempo stanno lavorando nella totale incertezza per quelle che potrebbero essere le loro sorti. Le continue proroghe, le incertezze, le riduzioni orarie, sono sicuramente situazioni che non permettono al lavoratore di svolgere il proprio dovere in condizioni serene.

Se l’ente ha accumulato nel tempo un debito così importante verso la Cooperativa Il Faggio ci chiediamo però se lo stesso problema si rappresenta anche sulle altre cooperative che ruotano all’interno del sistema come ad esempio la Cooperativa Il Cammino e l’Agenzia interinale Synergie che vedono coinvolti un altro discreto numero di lavoratori.

Come organizzazione sindacale chiediamo che si convochi urgentemente un tavolo alla presenza delle OO.SS affinché si possa intraprendere un percorso di risanamento di tale situazione. Riteniamo doveroso ricordare che i lavoratori non si sono tirati indietro quando è stato chiesto loro di fare tanti sacrifici per contrastare la pandemia da Covid-19 nonostante le molteplici difficoltà riscontrate e, pertanto, chiediamo all’Asp di fare altrettanto, nel rispetto degli sforzi di tutti i lavoratori che in questo periodo, come nei precedenti, hanno messo a disposizione tutta la loro professionalità per garantire un elevato livello assistenziale» – commenta la segreteria Uil Fpl Ponente Ligure.