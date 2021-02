Sanremo. Una piacevole sorpresa ai giardini del Sud Est in occasione del Carnevale: Spiderman ha salutato i bimbi presenti regalando anche alcune acrobazie, il tutto, in una manciata di minuti e nel rispetto delle norme anti-Covid 19.

Spiderman ha trovato anche un bimbo vestito come lui che, al veder comparire all’improvviso il suo eroe preferito, ha provato una grandissima emozione. Non è la prima volta che l’Uomo Ragno fa la sua apparizione in città: Spiderman era stato già alla festa di Natale 2019 del Csjudo Sanremo Kumiai a Villa Ormond, con gli insegnanti Nino e Andrea Scalzo, Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo e tutti gli atleti.

Foto 2 di 2



In quell’occasione, rimase molto sorpreso anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, ospite d’onore della festa dal dojo matuziano. Ma chi si nasconde sotto i panni dell’Uomo Ragno? I bene informati dicono che potrebbe trattarsi di Giuseppe Morgante, istruttore di parkour, ragazzo semplice e gentile.