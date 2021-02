Carenza cronica di infermieri, l’appello di Labrosciano: «Raddoppiare i posti di laurea»

Sanremo. Ha combattuto il Covid in corsia e in prima persona, così come tanti altri colleghi infermieri della provincia di Imperia che hanno lottato contro il virus durante la prima ondata e continuano a farlo anche in questa seconda. Ospite dello studio di Riviera24.it è Salvatore Labrosciano, presidente dell’ordine provinciale degli infermieri.

Con lui Diego David fa il punto sull’emergenza sanitaria, alla luce della recrudescenza di contagi e di ricoveri a cui si sta assistendo ormai da giorni. «Ancora troppa gente, sopratutto ragazzi, si vedono circolare in gruppi per strada senza mascherina. Io ho avuto il Covid, per fortuna in forma lieve e senza conseguenze permanenti. Nonostante possa definirmi immunizzato mi sono sottoposto ugualmente al vaccino: è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere la pandemia».

E poi rilancia la proposta del giovane ordine degli infermieri per cercare di superare le carenze croniche che da tempo affliggono la categoria.