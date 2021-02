Camporosso, cade da pianta di ulivo: ferito al Santa Corona

Camporosso. Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio a Camporosso per un uomo di 67 anni, cittadino tedesco, caduto da una pianta di ulivo in una campagna. A soccorrere il sessantenne, è stato il personale sanitario del 118 insieme a un’ambulanza. Vista la dinamica dell’incidente, la centrale operativa ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici stanno valutando le sue condizioni.