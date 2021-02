Bordighera. Nuovo video promozionale per la Città delle Palme. «Abbiamo deciso di continuare a lavorare sul futuro di Bordighera realizzando un video promozionale, che è uno strumento per far conoscere in modo semplice, immediato e d’effetto tutto quello che un territorio meraviglioso come il nostro può offrire. Ad esso si affiancano i quattro brevissimi filmati che ne sono diretta derivazione, per un utilizzo ancora più mirato e puntuale: cultura, storia, natura, segreti sono i temi, altrettante

declinazioni del logo “light my fire”» – dice il sindaco Vittorio Ingenito.

di 10 Galleria fotografica Nuovo video promozionale della città di Bordighera









Foto 3 di 3





«Giunge a completamento un’altra delle iniziative dell’Amministrazione per sostenere lo sviluppo del turismo, settore strategico da sempre in primo piano nel nostro mandato. Siamo tutti profondamente consapevoli delle enormi difficoltà che il comparto sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria; lo dicono le parole degli operatori, lo confermano drammaticamente le cifre. A fronte dello scenario, abbiamo fatto una scelta precisa: continuare ad investire per essere pronti alla ripartenza. Ecco quindi il nostro impegno per valorizzare e promuovere il Santuario dei Cetacei; il tracciato escursionistico Bick-Bike, che non sarà fermato dall’alluvione dello scorso ottobre; il secondo lotto dei lavori per la rete sentieristica di Montenero; il protocollo d’intesa per la creazione del percorso escursionistico di collegamento con Vallebona e poi l’importante progetto su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni: la collaborazione con i Comuni di Sanremo, Ospedaletti, Vallebona e Seborga per un accordo di programma che consenta di collegare i rispettivi comprensori sentieristici in una grande realtà che attiri appassionati da tutta Europa. Progetti ed infrastrutture che guardano alle due nuove frontiere del turismo: la ricerca di esperienze uniche ed autentiche e il crescente interesse per l’outdoor. Ringrazio ETT s.p.a., l’Ufficio Turismo del Comune di Bordighera, la Cooperativa Omnia, che gestisce lo I.A.T., e le associazioni di categoria, con cui si è instaurata una collaborazione realmente costruttiva come ha confermato il Tavolo del Turismo riunito lo scorso 2 febbraio» – spiega il primo cittadino presentando il nuovo video promozionale della Città di Bordighera presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana.

«Sono davvero soddisfatto: da oggi abbiamo a disposizione un nuovo, efficace strumento per promuovere Bordighera. Lo metteremo subito a disposizione delle associazioni di categoria, affinché gli operatori possano integrarlo nelle loro attività di relazione e utilizzarlo per corredare le loro proposte commerciali. Sarà certamente una leva in più per presentare la città nel corso delle fiere di settore cui parteciperemo nel corso del 2021 – in presenza o in modalità digitale, in base delle condizioni sanitarie. Il calendario, condiviso nell’ultimo incontro del Tavolo del Turismo, conta 7 appuntamenti in Italia ed Europa, a partire dell’ITB di Berlino per poi seguire con Milano, Firenze, Rimini, Londra e Venezia (in questa sede, due eventi); i risultati positivi delle passate esperienze e il riconoscimento in merito da parte degli uffici dell’Agenzia Regionale per la promozione turistica “in Liguria” ci hanno convinto a proseguire su questa strada. Sono felice che le associazioni di categoria abbiano concordato su questa scelta, di cui saranno protagoniste a fianco del Comune» – dichiara il vice sindaco Mauro Bozzarelli.

«L’impegno dell’Amministrazione non si ferma. Stiamo lavorando ad altri progetti di valorizzazione turistica; vorrei citarne due in particolare, perché sono certa che risponderanno in modo ottimale ad esigenze ben definite. Nei prossimi mesi saranno in distribuzione due nuove cartine: una dedicata ai sentieri di hiking che, dal centro città, portano verso la prima collina; l’altra dedicata ai percorsi per biking che sono stati oggetto di intervento nel corso del primo lotto dei lavori a Montenero. L’outdoor è un settore turistico in continua crescita e Bordighera è il luogo ideale per queste esperienze, tutti i giorni dell’anno: possiamo e dobbiamo essere protagonisti della tendenza green» – afferma l’assessore Melina Rodà.

Il filmato, realizzato con riprese inedite da ETT s.p.a. e della durata di un minuto e mezzo, accompagna il pubblico alla scoperta della città delle palme, dei suoi paesaggi, dei suoi tesori architettonici, dei suoi giardini. Cultura, storia, natura, segreti: queste le chiavi che aprono le porte alle esperienze che il territorio offre durante l’intero arco dell’anno, questi i focus delle quattro brevi clip (30 secondi ciascuna) che riprendono immagini ed atmosfera del video al centro del progetto.

«ETT ha prodotto per il Comune di Bordighera quattro video di 30 secondi e un quinto, della lunghezza di 1 minuto e trenta circa, che li comprende. Siamo partiti dal logo della città per realizzare singoli video che raccontano, con un mix di musica e immagini riprese a terra e panoramiche da drone, le suggestioni della Bordighera nascosta che merita di essere conosciuta e ri-conosciuta tra le grandi protagoniste della Riviera Ligure. Il tema dei video segue, nei contenuti, le quattro declinazioni del nuovo logo Bordighera – Light my Fire: cultura, natura, segreti e storia. Regia e montaggio, con l’utilizzo della tecnica dello slow-motion, conferiscono intensità alla narrazione e, tramite i testi in sovrimpressione concisi, gli spettatori sono informati sui principali aspetti dell’offerta turistica e culturale della città e dei suoi dintorni. Per molte inquadrature è stato usato il drone per far vedere Bordighera nella sua totalità. Partiranno inoltre campagne social per promuovere i video che saranno in tre lingue: italiano, francese e inglese» – illustrano Marco Velludo e a Matteo Bonanno.