Bordighera. Procedono a ritmo serrato i lavori di restyling di piazza della stazione a Bordighera, iniziati a fine 2020. Ieri sono arrivate in cantiere le nuove fioriere in acciaio, mentre in settimana è atteso l’arrivo di una squadra di otto operai che si dedicheranno alla posa della nuova pavimentazione.

Per quanto riguarda la scelta del verde ornamentale da piantumare, nei prossimi giorni si terrà una riunione di cantiere per coordinare le attività dei giardinieri. Mentre è in corso la posa del nuovo impianto di illuminazione della piazza.

Interventi sono previsti anche nell’area antistante gli edifici collocati sul lato est di piazza Eroi della Libertà: aree di proprietà comunali che attualmente ospitano, tra l’altro, il dehor di un bar, e che rientrano nell’intervento di riqualificazione della zona.

Foto 2 di 2



Partirà a breve, inoltre, anche il rifacimento dei marciapiedi tra via Noaro e via San Marco: entro la settimana prossima a Palazzo Garnier arriverà il progetto esecutivo necessario per poi procedere all’affidamento dei lavori.