Bordighera, pini di via Aldo Moro: raccolta firme per abbatterli

Bordighera. Una delegazione di cittadini di Bordighera ha inviato al sindaco Vittorio Ingenito una raccolta firme, ventisei in tutto, per richiedere l’abbattimento dei pini di via Aldo Moro, così come previsto per realizzare i nuovi marciapiedi e il tracciato della pista ciclabile. A firmare sono stati alcuni dei residenti della zona.

«Questi alberi – si legge nella petizione – hanno creato nel tempo numerosi problemi: tra i maggiori, il dissesto di marciapiedi e strade con grave pericolo per pedoni ed auto».

E ancora: «L’opera di manutenzione effettuata nel primo tratto di via Aldo Moro ha riscosso notevole gradimento, migliorando la fruibilità e la gradevolezza della strada». Ora per continuare il lavoro sarebbe necessario il taglio degli alberi piantati in precedenza: questo il motivo della raccolta di firme che invita l’amministrazione a procedere.

[La foto è da considerarsi generica e non dei pini dell’area interessata]