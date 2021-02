Bordighera. Il Comune di Bordighera è sempre più proiettato verso il turismo outdoor. Oltre al ripristino dei sentieri del Montenero dove famiglie e appassionati possono dedicarsi a trekking e mountain bike, tra i servizi che l’amministrazione vuole offrire a cittadini e turisti c’è quello di destinare un’area del porto (con possibilità di utilizzare l’ex galleria ferroviaria per il ricovero delle bici) all’attività di noleggio di biciclette con pedalata assistita. Una concessione, quella per cui è stata avviata una procedura concorsuale, che avrà durata di cinque anni: dal 1 luglio 2021 al 31 marzo 2026.

Per partecipare alla gara, presentando le proprie offerte, c’è tempo fino alle 13 del prossimo 24 febbraio. Possono partecipare le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite.

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla procedura selettiva ogni partecipante dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione (in bollo da € 16,00), da compilare utilizzando, a pena di esclusione, il modello unito al presente bando. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in calce dal titolare/legale rappresentante e dagli eventuali altri soci amministratori.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, le fotocopie (non autenticate) dei documenti di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori in corso di validità.

2) CAPITOLATO SPECIALE DI GARA debitamente firmato dal titolare/legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso contenute.

Di seguito il modulo per presentare la domanda e il capitolato di gara: BANDO-DI-GARA-PER-CONCESSIONE-AREA-NOLEGGIO-E-BIKE-2021-2026