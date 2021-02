Bordighera in lutto per la morte di Ezia Moretti

Bordighera. Ha lasciato un grande vuoto nella Città delle Palme Ezia Moretti, 74 anni, morta domenica 7 febbraio nell’ospedale di Imperia per le conseguenze di una malattia.

Conosciutissima e molto stimata a Bordighera, nel 1968 aveva fondato in via Diaz l’autoscuola “Sant’Ampelio” insieme al marito Claudio Lamberti, mancato alcuni anni fa.

Lascia i figli Cristiano e Luca e la nipotina Olivia.

I suoi funerali avranno luogo alle 15 di sabato 13 febbraio nella chiesa della Maddalena a Bordighera Alta.