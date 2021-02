Bordighera, demolizione e ricostruzione del PalaParco: il cantiere entro fine anno

Bordighera. Saranno affidati entro la fine dell’anno i lavori di demolizione e ricostruzione del Palazzo del Parco di Bordighera: opera legata a doppio filo con il cantiere dell’Angst. La data per la consegna dei lavori è stata annunciata ieri, nel corso di un sopralluogo del sindaco Vittorio Ingenito all’interno del cantiere in via Romana, dove procede la realizzazione di appartamenti all’interno dell’ex albergo di lusso. Come onere per lo svincolo dalla destinazione d’uso alberghiero, l’immobiliare Angst S.r.l. investirà oltre 3 milioni di euro nella ristrutturazione del PalaParco.

La società committente ha designato l’ingegner Filipponi quale responsabile del procedimento per la demolizione e ricostruzione dell’edificio che sorge nel pieno centro di Bordighera. «Lo incontrerò la prossima settimana – dichiara Ingenito – L’incontro avrà come obbiettivo quello di iniziare a programmare l’attività di cantiere in una zona centrale della città che richiede particolari attenzioni anche per la sicurezza delle persone e per la viabilità».

«Entro marzo – aggiunge il sindaco – Dovrebbe essere definita la procedura di gara negoziata, per giungere all’affidamento dei lavori entro il mese di settembre».