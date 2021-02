Bordighera. Ade si è perso in Strada della Cava a Bordighera, è un gattino nero con una piccola macchia bianca sul petto e una grande sulla pancia, occhietti giallastri.

«È davvero un coccolone, in famiglia sta sempre appiccicato a qualcuno giorno e notte, amichevole e dolce. Non torna a casa da due settimane, non è abituato a vivere fuori casa», dicono i proprietari.

Se qualcuno dovesse vederlo contatti Jessica Mulè al numero 3498402162.