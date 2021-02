Dolcedo. Intervento dell’elisoccorso del 118 sul monte Faudo per una donna ferita. Verso le 12, la sventurata stava andando in mountain bike su di un sentiero della zona quando, per cause da stabilire, è caduta ferendosi. Pur se il trauma non sembrava essere grave, la centrale operativa di Bussana a Sanremo, vista la zona impervia, ha allertato l’elicottero Grifo di stanza ad Albenga.

Con l’appoggio a terra dei vigili del fuoco e del Socalp (Soccorso Alpino) il velivolo ha vericellato la ferita per poi trasferirla alla piazzola attrezzata dietro l’ospedale Saint Charles di Bordighera. Una volta atterrato il mezzo ad ala rotante, la donna è stata trasportata, con un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, al vicino pronto soccorso.