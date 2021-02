Basket femminile, Italia-Danimarca: la vallecrosina Martina Bestagno è la miglior marcatrice

Vallecrosia. La vallecrosina Martina Bestagno contribuisce alla vittoria dell’Italia, che ieri sera ha superato per 101-55 la Danimarca, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile. E’ il quarto successo di fila per le azzurre nel girone D.

La giocatrice professionista Martina Bestagno dell’Umana Reyer ha rappresentato la nazione e la provincia di Imperia alla “Comert Hall Sports” di Istanbul dove a livello individuale è stata la miglior marcatrice, visto che è stata autrice di 18 punti.

Sabato sera le azzurre dovranno affrontare la Romania.

Italia-Danimarca 101-55 (26-13, 23-11, 23-19, 29-12)

Italia: Bestagno 18, Zandalasini 17, Keys 14, Penna 13, Pan 11, Romeo 9, Attura 5, De Pretto 5, Madera 4, Carangelo 3, Cinili 2.

Danimarca: Jespersen 17, Ryder 17.

(Foto da Facebook)