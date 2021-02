Cesio. Olio extravergine, vini e olive della varietà cultivar Taggiasca; nascono dalla passione e dalla dedizione i prodotti di alta qualità dell’azienda agricola “Il Cascin”, situata nell’entroterra del Ponente ligure, a oltre 450 metri sul livello del mare.

Fondata nel 1996 da Giovanni Massa nell’antico borgo di Arzeno D’Oneglia, in provincia di Imperia, e gestita con la moglie Jose Falconi e la figlia Sara Massa, l’azienda unisce le antiche tradizioni alle nuove tecnologie, un elemento che le ha permesso di ottenere negli anni numerosi riconoscimenti, come il premio Vinitaly “Viticoltore etico” nel 2017, confermando la genuinità e l’autenticità delle materie prime utilizzate.

Dalle uve cresciute in strette fasce sostenute dai tradizionali muretti a secco e maturate nell’ideale microclima di cui gode la zona, vengono prodotti il Vermentino, il Rossese, il Pigato e non solo, vini caratterizzati dal sapore intenso e dalla tipica fragranza che li rendono unici.

Clima e altitudine incidono anche sull’eccezionale qualità delle olive, raccolte tra dicembre e fine marzo, con cui si realizzano in quantità limitata patè, salamoia e olio extravergine dal gusto dolce e leggermente fruttato, ideali da utilizzare su pesce, pasta, bruschette e crêpes salate.

L’azienda agricola “Il Cascin” si trova in via Don Bronda 3, ad Arzeno d’Oneglia, frazione del Comune di Cesio. Per informazioni visitare il sito www.ilcascin.com, la pagina Facebook Azienda Agricola Il Cascin, la pagina Instagram ilcascin, chiamare il numero 0183 652664 dalle 9 alle 12 e il numero 0183 753083 negli orari dei pasti.